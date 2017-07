Studie: Offline Mundpropaganda dominiert weiterhin deutlich.

Zu Beginn diesen Jahres haben wir mal wieder ein Forschungsprojekt unternommen, in Form einer Befragung auf trnd.com. Unter anderem ging es uns um die Frage, wie häufig welche Art Mundpropaganda vorkommt. Dafür haben wir die "Critical Incident Methode" verwendet – das bedeutet: die Teilnehmer wurden gebeten, sich an eine bestimmte Gelegenheit zu erinnern. Konkret: wann sie das letzte Mal Meinungen oder Informationen von anderen erhalten haben. Der Wortlaut der Frage: "Denk' nun an das letzte Mal, als Du von einem anderen Menschen eine Meinung oder eine Information über Produkte oder Marken erhalten hast - auf welchem Weg ist das passiert?" Daraufhin gab es drei Antwortmöglichkeiten: Im persönlichen Gespräch – Am Telefon – Über das Internet oder per eMail.

Bei denjenigen, die "Über das Internet oder per eMail" angegeben haben, haben wir dann nachgefragt, welcher der Kanäle es war. Das Ergebnis, siehe oben, spricht eine recht deutlich Sprache und unterstützt ähnliche Ergebnisse aus den USA, wo die Kollegen dort ebenfalls regelmäßig zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Offline-WOM ist die überwältigende Mehrheit, Online-WOM ein kleiner Teil.

Hier noch ein PDF mit mehr Details zur Studie.